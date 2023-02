Lee-Verlängerung: Mainz optimistisch

Martin Schmidt zeigt sich optimistisch, den südkoreanischen Nationalspieler Jae-Sung Lee bei Mainz 05 halten zu können. Der ‚kicker‘ zitiert den Sportdirektor: „Es ist ja klar, dass man solch einen Spieler halten will. Die Gespräche laufen schon im Hintergrund. Wir sind ja nicht von gestern.“

Lee ist noch bis 2024 an die Rheinhessen gebunden. Zuletzt hatte der 30-jährige Offensiv-Allrounder öffentlich mit einer neuen Herausforderung geliebäugelt. Doch Schmidt meint: „Er weiß, was er an Mainz 05 hat. Von beiden Seiten ist viel Ruhe da und das Bestreben, dass wir zusammenkommen.“

