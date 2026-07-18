BVB: Starke Signale von Karetsas

Ungeachtet des Interesses vom AC Mailand kann sich Borussia Dortmund berechtigte Hoffnungen machen, bei Konstantinos Karetsas zum Zug zu kommen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, favorisiert das griechische Offensivtalent ganz klar einen Wechsel nach Dortmund. Der BVB beobachte den 18-Jährigen vom KRC Genk bereits seit zwei Jahren, schickte immer wieder Scouts nach Belgien.

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Diese Hartnäckigkeit soll Karetsas imponieren und verschafft den Schwarz-Gelben laut der Boulevardzeitung „einen klaren Vorteil“. In den Ablöseverhandlungen mit Genk wartet der Bundesligist noch auf den Durchbruch. Der belgische Erstligist will von den geforderten 35 Millionen Euro nicht abrücken.