Wichtiger Chelsea-Abgang besiegelt

Der FC Chelsea und Sportdirektor Laurence Stewart gehen getrennte Wege. Das berichten die ‚BBC‘ und der ‚Telegraph‘ übereinstimmend. Ein Ersatz für den 40-Jährigen soll nicht kommen.

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Die Trennung sei Teil der natürlichen Weiterentwicklung für beide Seiten. Stewart ist seit dreieinhalb Jahren an der Stamford Bridge tätig, sein Vertrag wäre eigentlich bis 2031 gelaufen. Zwischen 2018 und 2020 war der Engländer als Chef-Scout bei RB Leipzig tätig.