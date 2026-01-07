Hofmann enthüllt Union-Anfrage

Union Berlin bemühte sich am letzten Tag des Sommertransferfensters um Jonas Hofmann. Wie der 33-Jährige gegenüber der ‚Sport Bild‘ verrät, kontaktierten ihn die Köpenicker nur wenige Stunden vor Transferschluss. Ein Wechsel kam für den Routinier jedoch nicht infrage. „Von meiner Seite gab es keine Überlegung, zu Union zu gehen“, stellt der Mittelfeldspieler klar.

Hofmann blickt auf eine komplizierte Phase unter Xabi Alonso zurück, in der er kaum noch zum Zug kam. Der Ex-Gladbacher zeigt sich dabei selbstkritisch: „Wir brauchen nicht darüber zu reden, dass es in der vorigen Saison für mich nicht so lief wie gedacht.“ In der laufenden Spielzeit findet der 23-fache Nationalspieler jedoch zu alter Stärke zurück. Seine gute Form verdankt er vor allem dem neuen Coach Kasper Hjulmand: „Wenn du einen Trainer hast, der auf dich setzt, der dir das Vertrauen gibt, der dich rennen lässt, dann blühst du halt auf.“