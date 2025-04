Walker ohne City-Zukunft: Nachfolger von der Konkurrenz?

Lange Zeit war Kyle Walker bei Manchester City Leistungsträger und sogar Kapitän. Bei den Skyblues war der 34-Jährige unverzichtbarer Bestandteil einer Mannschaft, die die Premier League über Jahre hinweg dominierte. Eine Zukunft hat der Rechtsverteidiger im Etihad aber nicht mehr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie Fabrizio Romano berichtet, wird der aktuell an den AC Mailand verliehene Engländer im Sommer nicht bei den Skyblues bleiben. Während unklar ist, ob Milan die Kaufoption für Walker ziehen wird, soll sich ManCity schon auf der Suche nach einem Nachfolger befinden. Der Blick geht diesbezüglich offenbar zur direkten Konkurrenz.

„Unantastbar“

Dort spielt Destiny Udogie für Tottenham Hotspur. Romano zufolge haben Citys Verantwortliche um Sportdirektor Hugo Viana den Italiener auf die Wunschliste gesetzt. Bereits als dieser noch für Udinese Calcio in Italien aktiv war, beobachtete Viana, damals noch in Diensten von Sporting Lissabon, den Linksfuß intensiv. Ein Transfer könnte sich allerdings als schwierig erweisen, da der 22-Jährige, der defensiv auf beiden Seiten zum Einsatz kommen kann, von den Spurs als „unantastbar“ angesehen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Daher bleibt auch Andrea Cambiaso ein heißes Thema in Manchester. Der 25-Jährige in Diensten von Juventus Turin sollte bereits im Januar ins Etihad gelockt werden, ein Engagement auf der Insel scheiterte letztlich an den hohen Ablöseforderungen der Bianconeri. Der Außenverteidiger selbst steht einem Transfer offen gegenüber.