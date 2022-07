Ten Hag krempelt Red Devils um: So könnte United spielen

Mit Erik ten Hag hat Manchester United einen neuen Trainer für die bevorstehende Saison engagiert. Der Ex-Coach von Ajax Amsterdam soll den Red Devils ein neues Gesicht verleihen und den hochdekorierten Premier League-Klub auf die Erfolgsspur zurückführen.

Da bei Ajax stehts ein attraktives Offensivspiel zelebriert wurde, geht auch die Erwartungshaltung in Manchester in diese Richtung. Hierfür versuchen die Verantwortlichen im Old Trafford, dem neuen Übungsleiter auch die passenden Neuzugänge zu präsentieren.

Liste der Zugänge wächst an

Bislang stehen mit Christian Eriksen (ablösefrei), Tyrell Malacia (Feyenoord Rotterdam, 15 Millionen Euro) und Lisandro Martínez (Ajax Amsterdam, 57 Millionen Euro) schon drei neue Spieler im Kader von United. Der Letztgenannte soll dabei offenbar nicht als einziger Akteur seinem ehemaligen Trainer folgen.

Seit einigen Tagen wird berichtet, dass der Brasilianer Antony ebenfalls vor dem Sprung von Amsterdam auf die Insel steht. Dem Vernehmen nach sollen für den trickreichen Dribbelkünstler 60 Millionen Euro fließen.

Zudem buhlen die Engländer wohl intensiv um Frenkie de Jong vom FC Barcelona. Die Katalanen würden den niederländischen Mittelfeldspieler gerne abgeben, eine Einigung mit United soll bereits bestehen. Knackpunkt: de Jong möchte gerne beim spanischen Topklub bleiben.

Ob ein neuer Mittelstürmer verpflichtet wird, hängt auch von der völlig offenen Zukunft von Cristiano Ronaldo ab. Bleibt der portugiesische Weltstar bei seinem Herzensklub, ist er in der Startelf gesetzt. Sollte CR7 seine Koffer packen, könnte Benjamin Sesko von RB Salzburg als Alternative und Talent für die Zukunft verpflichtet werden.

Stammkräfte nicht abgeschrieben

In den bisherigen Vorbereitungsspielen gegen den FC Liverpool (4:0), Melbourne Victory (4:1), Crystal Palace (3:1) und Aston Villa (2:2) ließ ten Hag durchblicken, dass er auch den etablierten Spielern eine ernstzunehmende Chance gibt. Vor allem das Mittelfeld-Duo bestehend aus Fred und Scott McTominay stand in drei der vier Partien gemeinsam auf dem Platz.

Hier lässt sich aber vorhersehen, dass bei der Verpflichtung von de Jong einer weichen muss. Auch Donny van de Beek steht bei ten Hag noch aus alten Ajax-Tagen hoch im Kurs und wird voraussichtlich eine weitere Chance bekommen, um bei United endlich Fuß zu fassen. Mit Eriksen hat ein zusätzlicher Spieler für die zentralen Mittelfeldpositionen unterschrieben.

Großer Konkurrenzkampf auf den Flügeln

Auf den offensiven Flügeln wird ein Kampf um die beiden Plätze in ten Hags bevorzugtem 4-3-3 ausgerufen werden. Kommt Antony von Ajax, verschärft sich die ohnehin schon äußerst kompetitive Situation noch weiter. Anthony Elanga, Marcus Rashford, Jadon Sancho und Anthony Matial – der auch als Alternative fürs Zentrum gilt – buhlen um Einsatzminuten.

Im Nacken sitzen den routinierten Außenbahnspielern zahlreiche hochveranlagte Youngster wie Facundo Pellistri, Shola Shoretire, Alejandro Garnacho oder Amad Diallo. Zudem ist die Situation um Mason Greenwood noch nicht endgültig geklärt, der ehemalige englische Nationalspieler könnte eventuell auch noch ein Thema werden, sollte sich seine private Situation in Wohlgefallen auflösen.

Fragezeichen bei Maguire

Zentral in der Defensive steht ein großes Fragezeichen hinter Harry Maguire. Der wuchtige Abwehrrecke zeigte sich in der vergangenen Saison in seinen Leistungen wenig konstant. Ten Hag bestätigte den Nationalspieler trotzdem als Kapitän. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass auch der Niederländer auf den in die Kritik geratenen Rechtsfuß setzen will.

In der Viererkette ist mit Martínez ein neuer Linksfuß dabei. Der Platz neben Maguire scheint für den Argentinier vorgesehen. Doch damit würden Raphaël Varane und Victor Lindelöf auf der Bank landen. Ein Zustand der wohl für beide Akteure auf Dauer nicht akzeptabel sein wird.

So könnte United spielen