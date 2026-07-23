Hertha tütet Brekalo-Coup ein

Josip Brekalo (28) verschreibt sich Hertha BSC. Der Außenstürmer hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert. „Josip hat sich seit seiner Ankunft in Berlin im Winter sofort sehr stark mit Hertha BSC identifiziert, war direkt ein wichtiger Faktor in unserem Spiel und in der Mannschaft. Wir freuen uns deshalb sehr, dass sich Josip zum jetzigen Zeitpunkt klar zu Hertha BSC bekannt hat und wir auch in der Zukunft auf seine Erfahrung und Torgefahr bauen können“, erklärt Sportdirektor Benjamin Weber.

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Brekalo, der seit seiner Ankunft im Februar in elf Ligaspielen drei Treffer und zwei Vorlagen beisteuerte, unterstreicht: „Ich habe mich bei Hertha direkt sehrwohlgefühltt und bin hier genau am richtigen Ort. Vor uns liegt eine spannende Zeit – und ich freue mich, die mitprägen zu können.“