Bayern vor Überraschungstransfer?

Der FC Bayern arbeitet offenbar an einer Verpflichtung von Ismael Saibari (25). Nach Informationen von Fabrizio Romano hat der Rekordmeister die Gespräche mit der Spielerseite bereits aufgenommen – Saibari sei „heiß darauf“, nach München zu wechseln.

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Wie heiß die PSV Eindhoven auf einen Verkauf ist, bleibt noch abzuwarten. Laut Romano wartet Saibari derzeit darauf, dass sein Klub eine Ablösevorstellung nennt. Vertraglich gebunden ist der marokkanische Nationalspieler bis 2029.

Update (10:20 Uhr): Das ‚Eindhovens Dagblad‘ geht davon aus, dass es eine gigantische Summe braucht, um Saibari von der PSV loszueisen. Über mehr als 60 Millionen Euro Ablöse wird spekuliert. Zudem seien die Niederländer über das Bayern-Interesse informiert.

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Update (12:12): Laut ‚Soccernews.nl‘ will Bayern den Transfer noch vor der WM eintüten. Ein „Mega-Angebot“ werde zur Stunde ausgearbeitet.

Update (13:53 Uhr): Fabrizio Romano zufolge laufen mittlerweile die Verhandlungen zwischen den Vereinen. Zudem habe Bayern-Coach Vincent Kompany den Daumen für eine Zusammenarbeit gehoben. Der Transferinsider betont, dass eine Einigung mit Saibari selbst kein Problem darstellt.

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Einsetzbar ist Saibari in der Offensive sehr flexibel. In der abgelaufenen Saison kam der Rechtsfuß meist im offensiven Mittelfeld zum Zug, agierte aber auch auf Linksaußen und als Mittelstürmer – jene zwei Positionen also, auf denen sich die Bayern Verstärkung wünschen.

Mit Eindhoven wurde Saibari in diesem Sommer zum dritten Mal in Folge Meister, 23 Scorerpunkte (15 Tore, acht Assists) steuerte er in 27 Spielen zum Titel bei.