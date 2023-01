Schalke: Reis über Boujellab, Kolodziejczak, Skarke & weitere Transfers

Derzeit weilen Thomas Reis und der FC Schalke 04 im Trainingslager in Belek. Insgesamt 28 Spieler sind mit dem aktuellen Tabellenletzten der laufenden Bundesligasaison in die Türkei gereist. Den Flieger verpasst haben indes Timothée Kolodziejczak und Nassim Boujellab. Bereits am Sonntag hatte die ‚WAZ‘ berichtet, dass das Duo keine Zukunft bei den Königsblauen hat.

Nun hat sich Reis dazu geäußert, warum die beiden Profis nicht mit in das Trainingslager gereist sind. Mit Blick auf Boujellab zitiert die ‚WAZ‘ den 49-Jährigen wie folgt: „Von Nassim habe ich Video-Material studiert. Zusammen mit dem Trainerteam habe ich überlegt, ob er der Spieler ist, der der Gruppe qualitativ weiterhelfen kann – doch der Meinung waren wir nicht.“

Reis sortiert Schalke-Duo aus

Auch für Kolodziejczak, den S04 erst im Oktober dieses Jahres verpflichtet hatte, findet der Übungsleiter deutliche Worte: „Kolo hat sich das alles anders vorgestellt. Er ist in einer Phase gekommen, als es hier gebrannt hat, doch er konnte verletzungs- und leistungstechnisch nicht das zeigen, was wir uns vorgestellt haben.“ Beide Profis sollen den S04 nach Möglichkeit im Januar verlassen. Sollte es an Interessenten mangeln, könne auch eine Vertragsauflösung des Duos zur Option werden.

Über Skarke & weitere Neuzugänge

Auf der Zugangsseite soll sich der Kader ebenfalls noch verändern. Daraus, dass er neben Niklas Tauer vom FSV Mainz 05 gerne weitere Neuzugänge begrüßen würde, macht Reis jedenfalls kein Geheimnis: „Wir arbeiten daran. Ich würde gern noch den einen oder anderen Spieler begrüßen“. Ein potenzielles Ziel haben die Schalker bei der Bundesliga-Konkurrenz ausfindig gemacht. Bereits seit Wochen wird Tim Skarke von Union Berlin mit einem Wechsel in das Ruhrgebiet in Verbindung gebracht.

Mit Blick auf den 26-Jährigen äußert sich der Coach der Knappen wie folgt: „Gerade in der 2. Liga beim SV Darmstadt hat er gezeigt, dass er ein guter Fußballer ist, eine gute Mentalität hat und in beide Richtungen gut arbeiten kann.“ Der Wechsel des Rechtsaußen könnte unter Umständen schon bald kommuniziert werden. Laut der ‚WAZ‘ erklärte Reis, dass er sich freuen würde, wenn er Skarke bald in seinem Team hätte.