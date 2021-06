EM-Aus für de Jong

Luuk de Jong (30) wird bei der Europameisterschaft verletzungsbedingt keine Rolle mehr spielen. Wie der niederländische Verband mitteilt, muss der Stürmer aufgrund einer Knieblessur das Trainingscamp von Oranje verlassen.

Nachnominieren darf Bondscoach Frank de Boer keinen Spieler mehr. Das UEFA-Reglement bietet in dieser Phase des Turniers dazu keine Möglichkeit. Am Sonntag (18 Uhr) bestreitet die niederländische Nationalmannschaft das Achtelfinale gegen den Drittplatzierten aus Gruppe D oder F.

Luuk de Jong will leave our camp because of a knee injury.



Get well soon, @LuukdeJong9! 🧡



