Vincent Kompany kann beim Champions League-Spiel des FC Bayern gegen den FC Arsenal am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) aller Voraussicht nach dabei sein. Laut der ‚Bild‘ stand der Cheftrainer der Münchner am Vormittag beim 45-minütigen Anschwitzen mit auf dem Platz. Kompany sei somit fit für den Kracher in der Königsklasse.

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Der 40-Jährige plagte sich in den vergangenen Tagen mit einer Virusinfektion und Hüftproblemen herum. Co-Trainer Aaron Danks vertrat den Belgier beim Training und bei der Pressekonferenz am Dienstag. Den 6:1-Sieg gegen RB Leipzig am Samstag hatte Kompany schon fast überwiegend sitzend verfolgt. Ob er seine Mannschaft gegen Arsenal erneut von der Trainerbank aus oder aber an der Seitenlinie stehend unterstützen wird, ist noch unklar.