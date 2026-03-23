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U21-Europameisterschaft

Eintracht: Bahoya sagt U21-Länderspiele ab

von Fabian Ley - Quelle: fff.fr
Jean-Mattéo Bahoya für die Eintracht im Einsatz @Maxppp

Flügelstürmer Jean-Mattéo Bahoya von Eintracht Frankfurt muss die geplante Reise zu Frankreichs U21-Nationalteam im Rahmen der Qualifikationsspiele für die U21-Europameisterschaft verletzungsbedingt absagen. Das teilt der französische Verband auf seiner Homepage mit.

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Bei der gestrigen 1:2-Niederlage der SGE gegen den FSV Mainz 05 hatte der 20-Jährige den Platz aufgrund von Oberschenkelproblemen nach rund 57 Minuten verlassen müssen. Wie schwer die Verletzung genau ist, steht derzeit noch nicht fest. Seinen Platz in der französischen U21 nimmt Serba Guirassy (19) vom FC Nantes ein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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