Bundesliga
Nürnberg bedient sich in Mainz
@Maxppp
William Böving verlässt den FSV Mainz 05 kurz vor Transferschluss. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der 23-jährige Offensivspieler kurz vor dem Wechsel zum 1. FC Nürnberg. Es handelt sich um eine Leihe ohne Kaufoption.
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Der Däne war vor einem Jahr für 3,5 Millionen Euro von Sturm Graz zu den 05ern gewechselt. Dort konnte er sich aber nicht durchsetzen. In der vergangenen Saison kam Böving lediglich neunmal in der Bundesliga zum Einsatz – zweimal von Beginn an.
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