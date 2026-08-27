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Bundesliga

Nürnberg bedient sich in Mainz

von Tristan Bernert - Quelle: Sky
William Böving am Ball für Mainz 05 @Maxppp

William Böving verlässt den FSV Mainz 05 kurz vor Transferschluss. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der 23-jährige Offensivspieler kurz vor dem Wechsel zum 1. FC Nürnberg. Es handelt sich um eine Leihe ohne Kaufoption.

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Der Däne war vor einem Jahr für 3,5 Millionen Euro von Sturm Graz zu den 05ern gewechselt. Dort konnte er sich aber nicht durchsetzen. In der vergangenen Saison kam Böving lediglich neunmal in der Bundesliga zum Einsatz – zweimal von Beginn an.

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Bundesliga
2. Bundesliga
Mainz 05
Nürnberg
William Bøving

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Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
William Bøving William Bøving
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