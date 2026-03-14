OM reagiert: Heftige Vorwürfe gegen Benatia

Medhi Benatia, Sportdirektor bei Olympique Marseille, sieht sich mit schweren Anschuldigungen konfrontiert. Wie die französische Tageszeitung ‚La Provence‘ unter Berufung auf Insider-Berichte vermeldet, herrscht im Verein ein „Klima der Angst“, da sich niemand traue, offen gegen den 38-Jährigen zu sprechen. Dem ehemaligen Bayern-Verteidiger wird vorgeworfen, bereits zahlreiche Mitarbeiter entlassen zu haben, weil sie ihm nicht gefallen. Auch das kürzliche Aus von Trainer Roberto De Zerbi soll maßgeblich auf den Marokkaner zurückzuführen sein.

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Die Vorwürfe gegen Benatia reichen noch weiter zurück. So soll es bereits im Sommer 2024 zu einer heftigen Auseinandersetzung mit der damaligen Co-Geschäftsführerin Cecilia Barontini gekommen sein, nachdem diese sich gegen die Verpflichtung von Skandal-Profi Mason Greenwood ausgesprochen hatte. Marseille reagierte bereits mit einem deutlichen Dementi: „OM ist geschockt über den Bericht zu Medhi Benatia. Dieser Bericht besteht aus voreingenommenen Meinungen, unbegründeten Unterstellungen, die auf dubiosen Quellen basieren, und lässt andere Stimmen nicht zu Wort kommen.“