Italien wird bei Tresoldi aktiv

Möglicherweise schnappt der italienische Fußballverband doch noch bei Nicolò Tresoldi zu. Nach ‚Sport Bild‘-Informationen sind die Verantwortlichen des FIGC beim 21-jährigen Torjäger vom FC Brügge aktiv geworden. Bei der Champions League-Partie zwischen den Belgiern und Atlético Madrid waren dem Bericht zufolge bereits Scouts der Squadra Azzurra vor Ort, um Tresoldi genauer unter die Lupe zu nehmen.

Zuletzt bekräftigte Tresoldi zwar, sich für den DFB entschieden zu haben, eine Tür für die Italiener ließ der Mittelstürmer aber auf. Sollte Julian Nagelsmann in Tresoldi keinen ernsthaften Kandidaten für den WM-Kader sehen, könnte es passieren, dass Italien den Deutschen mit einer Nominierung zuvorkommt und der treffsichere Offensivakteur künftig für sein Geburtsland aufläuft.