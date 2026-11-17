Der FC Chelsea konkretisiert offenbar seine Pläne mit Leonard Prescott (17), dessen Vertrag beim FC Bayern im Sommer ausläuft. Laut ‚Sky‘ locken die Londoner den Torhüter mit einem Zwischenschritt bei ihrem französischen Partnerverein Racing Straßburg.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Chelsea haben auch der FC Arsenal, Brighton & Hove Albion, Aston Villa sowie Klubs aus der Bundesliga ein Auge auf Prescott geworfen. Eine Verlängerung in München ist angesichts der schlechten Perspektive bei den Profis unwahrscheinlich.