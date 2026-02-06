Frankfurt verleiht Ngankam erneut

Eintracht Frankfurt gibt Jessic Ngankam (25) erneut vorübergehend ab. Der Mittelstürmer wechselt am letzten Tag des Transferfensters in Österreich auf Leihbasis bis Saisonende zum Erstligisten Wolfsberger AC. Für Ngankam, der auch in dieser Spielzeit mit Verletzungen zu kämpfen hatte, ist es nach Gastspielen beim FSV Mainz 05 und Hannover 96 die dritte Leihstation seit dem Frühjahr 2024.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Jessic hatte vor allem aufgrund seiner schweren Verletzung im vergangenen Jahr keine einfache Zeit. Für ihn ist es jetzt wichtig, wieder in den Spielrhythmus zu kommen. Wir wünschen Jessic eine erfolgreiche Zeit in Wolfsberg“, sagt Sportdirektor Timmo Hardung. Ngankams Vertrag in Frankfurt ist noch bis 2028 datiert.