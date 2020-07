M'gladbach: Ginter denkt an Verbleib

Matthias Ginter will eine Verlängerung seines 2021 auslaufenden Vertrags nicht ausschließen. „Ich kann mir schon vorstellen, die nächsten Jahre in Gladbach zu bleiben. Es gab bisher aber noch keine Gespräche, weil es im Moment durch Corona auch wichtigere Themen gibt“, sagt Ginter in der ‚Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Innenverteidiger war 2017 für 17 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Gladbach gewechselt. Seitdem bestritt Ginter 102 Partien für die Fohlen und verpasste in der abgelaufenen Saison lediglich sechs Pflichtspiele verletzungsbedingt.