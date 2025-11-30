Menü Suche
Mainz: Bittere Diagnose für Zentner

von Dominik Sandler
1 min.
Mainz-Stammkeeper Robin Zentner @Maxppp

Der FSV Mainz 05 muss in den kommenden Wochen auf Torhüter Robin Zentner verzichten. Der Bundesligist teilt mit, dass der 31-Jährige eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels erlitten hat. Am Donnerstag hatte sich der Torhüter in der Europa League gegen Universitatea Craiova (0:1) verletzt.

1. FSV Mainz 05
Robin hat sich beim Spiel am Donnerstagabend eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels zugezogen. Dies haben eingehende Untersuchungen ergeben. Unser Keeper wird in den nächsten Spielen nicht zur Verfügung stehen. 😓

(1/2)
Er werde „in den nächsten Spielen“ nicht zur Verfügung stehen. Unklar ist, ob damit auch das Kalenderjahr für Zentner schon gelaufen ist. Heute Abend (19:30 Uhr) gastiert der FSV beim SC Freiburg. Dann wird Lasse Rieß (24) zwischen den Pfosten stehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
