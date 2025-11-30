Mainz: Bittere Diagnose für Zentner

Der FSV Mainz 05 muss in den kommenden Wochen auf Torhüter Robin Zentner verzichten. Der Bundesligist teilt mit, dass der 31-Jährige eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels erlitten hat. Am Donnerstag hatte sich der Torhüter in der Europa League gegen Universitatea Craiova (0:1) verletzt.

Er werde „in den nächsten Spielen“ nicht zur Verfügung stehen. Unklar ist, ob damit auch das Kalenderjahr für Zentner schon gelaufen ist. Heute Abend (19:30 Uhr) gastiert der FSV beim SC Freiburg. Dann wird Lasse Rieß (24) zwischen den Pfosten stehen.