Lewandowski, Tolisso & Co.: Nagelsmann über Bayerns Transfer-Themen

Julian Nagelsmann hat sich zu den drängendsten Transfer-Fragen beim FC Bayern geäußert. Auf der heutigen Pressekonferenz nahm der Trainer unter anderem Stellung zu den Gerüchten um Robert Lewandowski (32), der nach einer Luftveränderung in den kommenden Jahren streben soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Das stört mich gar nicht“, stellte Nagelsmann klar. „Wichtig“ sei ihm die Frage: „Wie agiert der Spieler?“ Und bei Lewandowski sei „sehr engagiert. Ein Spieler, der weg will, würde sich so nicht verhalten.“ Der Mittelstürmer startete auch in die laufende Saison formidabel. In zwei Pflichtspielen traf Lewandowski dreimal.

Von Tolisso überzeugt

Anders als der unverkäufliche Pole wären die Bayern bei Corentin Tolisso (27) wohl nach wie vor gesprächsbereit – nicht zuletzt, da der Vertrag des Mittelfeldspielers am Saisonende ausläuft. Aber: Die Angebote fehlen. Und: Nagelsmann sieht den Franzosen „sehr gut“.

Tolisso brauche zwar nach seiner Corona-Infektion „körperlich noch etwas“, jedoch ist Nagelsmann „sehr froh, dass er da ist. Der Eindruck ist durchweg positiv. Wenn er körperlich bei 100 Prozent ist, ist er ein sehr guter Spieler.“ Der Coach würde Tolisso also ganz offenbar gerne behalten.

Cuisances Vorbereitung „so lala“

Das gilt für Michaël Cuisance (22) nicht zwingend. Tolissos französischer Landsmann stand zuletzt nicht einmal im Spieltagskader. Wohl auch, weil seine Vorbereitung nur „so lala“ war. „Er hatte gute und nicht so gute Momente“, ließ Nagelsmann tief blicken. Ob Cuisance letztlich bleiben darf, müsse „eher Hasan Salihamidzic bewerten“.

Gute Neuigkeiten gibt es derweil von der Verlängerungsfront. Die Schaltzentrale aus Joshua Kimmich (26) und Leon Goretzka (26) hat Berichten zufolge neuen Arbeitspapieren zugestimmt. „Es sieht gut aus bei ihnen. Ich bin guter Dinge“, ließ Nagelsmann wissen.