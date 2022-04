Sevilla lässt Martial-Zukunft offen

Beim FC Sevilla rechnet man wohl mit einer Trennung von Anthony Martial am Saisonende. Sportdirektor Monchi lässt bei ‚Radio Sevilla‘ durchblicken: „Seine Leihe war günstiger als man denkt, aber es ist immer noch eine große Wette, sechs oder sieben Millionen. Leider ist es schwierig, Martials Leistung zu analysieren, als er verletzt war und jetzt ist er wieder verletzt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Martial wurde Ende Januar ohne Kaufoption von Manchester United ausgeliehen. In elf Einsätzen verbuchte der 26-jährige Stürmer ein Tor und einen Assist. Monchi sagt: „Ich schließe nicht die Tür für einen Verbleib, am Ende der Saison wird es mit dem Spieler viele Dinge zu besprechen geben.“ Martial selbst ließ vor wenigen Tagen verlauten, er rechne mit einem Abschied aus Sevilla: „Ich kam in dem Wissen, dass ich sicher zu Manchester United zurückkehren würde. Ich sehe es als sehr kompliziert an, in Sevilla weitermachen zu können.“