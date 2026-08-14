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Offiziell Ligue 1

Immobile macht Schluss

von Dominik Sandler
1 min.
Ciro Immobile auf dem Hosenboden. @Maxppp

Die Karriere von Ciro Immobile ist beendet. Wie der 36-Jährige gemeinsam mit dem Paris FC mitteilt, wird sein Vertrag vorzeitig aufgelöst. Ursprünglich hätte das Arbeitspapier des Italieners noch bis 2027 Gültigkeit besessen.

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Der Angreifer verbrachte letztlich nur eine halbe Saison in Frankreich, erst im Februar hatte er sich dem Hauptstadtklub angeschlossen. Der 57-fache Nationalspieler hatte seine Spuren auch in Deutschland hinterlassen. Vor zwölf Jahren war Immobile Borussia Dortmund 18,5 Millionen Euro wert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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