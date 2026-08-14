Immobile macht Schluss

Die Karriere von Ciro Immobile ist beendet. Wie der 36-Jährige gemeinsam mit dem Paris FC mitteilt, wird sein Vertrag vorzeitig aufgelöst. Ursprünglich hätte das Arbeitspapier des Italieners noch bis 2027 Gültigkeit besessen.

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Ciro Immobile est une légende. 👑



Après 650 matchs, plus de 320 buts et de multiples trophées à son palmarès, Ciro Immobile met un terme à son immense carrière.



Un joueur exceptionnel qui aura marqué plusieurs générations. 💙 pic.twitter.com/tV4vNhQF5w — Paris FC (@ParisFC) August 14, 2026

Der Angreifer verbrachte letztlich nur eine halbe Saison in Frankreich, erst im Februar hatte er sich dem Hauptstadtklub angeschlossen. Der 57-fache Nationalspieler hatte seine Spuren auch in Deutschland hinterlassen. Vor zwölf Jahren war Immobile Borussia Dortmund 18,5 Millionen Euro wert.