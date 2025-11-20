Menü Suche
Bayern-Boss kommentiert Upamecano-Interesse

Dayot Upamecano im Einsatz für den FC Bayern @Maxppp

Herbert Hainer kann verstehen, warum Dayot Upamecano (27) das Interesse zahlreicher europäischer Topklubs geweckt hat. Am Rande einer Veranstaltung des FC Bayern am heutigen Donnerstag sagte der Vereinspräsident, dass es ihn nicht überrasche, „wenn so ein Spieler wie er, der so gut spielt, auch von anderen Vereinen umworben wird“. Mit Real Madrid hat sich der Innenverteidiger nach FT-Infos bereits mündlich auf die Vertragskonditionen geeinigt. Auch Paris St. Germain, der FC Liverpool und der FC Barcelona befinden sich in Lauerstellung.

Upamecanos Kontrakt läuft am Saisonende aus, eine Einigung über eine Verlängerung ist bislang nicht in Sicht. Hainer bleibt aber weiter zuversichtlich, dass der Franzose in München bleibt: „Ich bin da optimistisch. Alles was ich höre, auch wenn ich selber mit ihm spreche: Es gefällt ihm unheimlich gut bei Bayern München, er fühlt sich unheimlich wohl, fühlt sich auch mit dem Trainer unheimlich wohl. Dies sieht man auch an seiner Leistung. Natürlich hoffe ich, dass es für uns klappt. Aber wie gesagt, am Ende des Tages muss der Vertrag erst unterschrieben sein.“

