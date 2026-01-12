Europa-Rückkehr: Angebot für Kanté

N’Golo Kanté könnte bald seinem Beruf wieder in Europa nachgehen. Dem französischen Nationalspieler liegt laut Yagiz Sabuncuoglu ein Angebot von Fenerbahce vor. Am Dienstag soll ein Treffen zwischen dem Berater des 34-Jährigen und den Offiziellen der Gelben Kanarienvögel stattfinden.

Seit 2023 steht Kanté in Saudi Arabien bei Al Ittihad unter Vertrag. Sein Arbeitspapier ist noch bis Sommer gültig. Nun könnte es zum vorzeitigen Abschied aus der Wüste kommen. Obwohl der umtriebige Sechser nicht mehr in Europas Spitzenfußball vertreten ist, wurde er im vergangenen November wieder für die Nationalmannschaft nominiert.