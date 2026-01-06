Paulista kehrt Besiktas den Rücken

Besiktas muss künftig ohne Innenverteidiger-Routinier Gabriel Paulista auskommen. Der 35-jährige Brasilianer habe den Vorstand und das Trainerteam über seinen Wunsch informiert, die Mannschaft aus familiären Gründen zu verlassen, teilt der Istanbuler Klub mit. Diesem Wunsch habe man entsprochen.

Paulista hat das Trainingslager bereits verlassen, um für Transferverhandlungen in sein Heimatland zurückzukehren. Welchem Klub sich der Rechtsfuß, der über weite Strecken der Hinrunde gesetzt war, anschließen wird, ist noch vollkommen offen.