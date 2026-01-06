Menü Suche
Kommentar
Offiziell Süper Lig

Paulista kehrt Besiktas den Rücken

von Tobias Feldhoff
Der Vodafone-Park von Besiktas @Maxppp

Besiktas muss künftig ohne Innenverteidiger-Routinier Gabriel Paulista auskommen. Der 35-jährige Brasilianer habe den Vorstand und das Trainerteam über seinen Wunsch informiert, die Mannschaft aus familiären Gründen zu verlassen, teilt der Istanbuler Klub mit. Diesem Wunsch habe man entsprochen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Paulista hat das Trainingslager bereits verlassen, um für Transferverhandlungen in sein Heimatland zurückzukehren. Welchem Klub sich der Rechtsfuß, der über weite Strecken der Hinrunde gesetzt war, anschließen wird, ist noch vollkommen offen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Beşiktaş
Gabriel

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Beşiktaş Logo Beşiktaş Istanbul
Gabriel Gabriel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert