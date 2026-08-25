Mögliches Schnäppchen: Raum bestätigt Anfragen

In Sachen Vertragssituation bei RB Leipzig gibt sich David Raum demonstrativ gelassen. „Ich bin tiefenentspannt. Ich bin Spieler von RB Leipzig, ich gehe jetzt in mein letztes Vertragsjahr“, unterstreicht der RB-Kapitän bei ‚Sky‘.

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Das mögliche Schnäppchen im kommenden Jahr ruft aber bereits Interessenten auf den Plan: „Dass Anfragen reinkommen, da brauche ich auch nicht lügen. Das ist natürlich auch klar.“ Der Linksverteidiger läuft seit 2022 am Cottaweg auf, die TSG Hoffenheim kassierte seinerzeit 26 Millionen Euro Ablöse.