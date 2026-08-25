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Bundesliga

Mögliches Schnäppchen: Raum bestätigt Anfragen

von Remo Schatz - Quelle: Sky
David Raum gegen Bayerns Binder @Maxppp

In Sachen Vertragssituation bei RB Leipzig gibt sich David Raum demonstrativ gelassen. „Ich bin tiefenentspannt. Ich bin Spieler von RB Leipzig, ich gehe jetzt in mein letztes Vertragsjahr“, unterstreicht der RB-Kapitän bei ‚Sky‘.

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Das mögliche Schnäppchen im kommenden Jahr ruft aber bereits Interessenten auf den Plan: „Dass Anfragen reinkommen, da brauche ich auch nicht lügen. Das ist natürlich auch klar.“ Der Linksverteidiger läuft seit 2022 am Cottaweg auf, die TSG Hoffenheim kassierte seinerzeit 26 Millionen Euro Ablöse.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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