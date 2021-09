Dortmunds Transfersommer: Solide statt spektakulär

Mit dem Wahnsinn, der sich gegen Ende des Transferfensters abspielte, als beispielsweise Antoine Griezmann noch kurz vor Ladenschluss zu Atlético Madrid zurückkehrte, hatte Borussia Dortmund wenig am Hut.

Zwar tauchte am Horizont die Meldung auf, dass Paris St. Germain nach dem potenziellen Verkauf von Kylian Mbappé (22) noch einmal beim BVB wegen Erling Haaland vorstellig werden würde, doch zum Ernstfall kam es an der Strobelallee nicht. Dass der 21-jährige Norweger noch immer in Schwarz-Gelb aufläuft, kann als großer Erfolg verbucht werden. Schließlich zeigte der diesjährige Transfersommer, dass fast nichts mehr auszuschließen ist.

Ein konkretes Thema beim BVB war bis zuletzt Callum Hudson-Odoi (20), mit dem man sich bereits einig war. Der FC Chelsea verweigerte allerdings die Freigabe.

Frühe Planung dank Sancho

Insgesamt verlief das Transferfenster für die Borussia dennoch weniger hektisch, als anderswo. Das lag unter anderem daran, dass Sportdirektor Michael Zorc und Co. frühzeitig die Nachfolge für Jadon Sancho vorbereiten konnten. Aufgrund des Gentlemen’s Agreement aus dem Vorjahr war klar, dass der Engländer höchstwahrscheinlich in diesem Sommer auf die Insel zurückkehren würde.

„Es war absehbar, dass uns Jadon Sancho in diesem Sommer verlassen wird, dafür haben wir aber mit Donyell Malen unseren Wunschspieler bekommen. Wir haben uns auf der Torwartposition verändert und auch im Abwehrbereich reagiert. Insgesamt sehe ich uns sehr gut aufgestellt“, zog Zorc gegenüber ‚Sky‘ am Deadline Day sein persönliches Fazit.

BVB erzielt Transfergewinn

Mit den 85 Millionen Euro aus dem Sancho-Verkauf zu Manchester United konnte der Bundesligist seine Planungen ohne den finanziellen Druck angehen, dem sich andere Klubs ausgesetzt sahen. Unterm Strich bleibt den Dortmundern sogar ein dickes Transferplus von rund 60 Millionen Euro.

In Verbindung mit dem Sancho-Verkauf spielten die Abgänge von Leon Balerdi (22/ elf Millionen Euro), Thomas Delaney (29/ sechs Millionen), Jeremy Toljan (26/ 3,5 Millionen), Sergio Gómez (20/ 2,25 Milionen) und Lukasz Piszczek (36, ablösefrei) insgesamt mehr als 100 Millionen Euro an Einnahmen ein.

Im Gegensatz dazu gab die Borussia nur 45 Millionen Euro für neue Spieler aus, von denen nur zwei eine Ablöse kosteten. Der Malen-Transfer für rund 30 Millionen Euro hatte nach dem Abgang von Sancho oberste Priorität.

Ansonsten nahm Zorc lediglich für Gregor Kobel (23, VfB Stuttgart) weitere 15 Millionen in die Hand, um die Probleme auf der Torhüterposition zu beheben. Die beiden Neuzugänge Soumaïla Coulibaly (17) und Abdoulaye Kamara (16) verließen Paris St. Germain ablösefrei, Marin Pograncic (23) kam per Leihe vom VfL Wolfsburg.

Eine Baustelle bleibt

Trotz des vernünftigen Wirtschaftens konnte der BVB nicht den gewünschten Außenverteidiger an Bord holen. Der Transfer von RB Leipzigs Marcel Halstenberg (29) fand trotz wochenlanger Verhandlungen nicht statt, auch Diogo Dalot (22) von Manchester United wechselte letztlich nicht in den Signal Iduna Park.

Dass die defensiven Außenbahnen nach wie vor die Schwachstelle im BVB-Kader sind, ist offensichtlich und die womöglich einzige Delle im ansonsten größtenteils glatt gelaufenen Transfersommer.