Krösche trifft wichtige Eintracht-Entscheidung

Eintracht Frankfurt hält an Sportdirektor Timmo Hardung fest. Diesen Entschluss hat Sportvorstand Markus Krösche laut der ‚Bild‘ gefasst. Hardung bleibt also in der Bankenmetropole, es sei denn, ein anderer Verein legt ihm „ein starkes Angebot samt höherer Stelle“ vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt soll sich vereinsintern Kritik am 36-Jährigen breitgemacht haben. Konkret ging es dabei um Hardungs Menschenführung, berichtet die ‚Bild‘ weiter. Krösche glaubt aber offenbar, dass sich sein Kollege in dieser Hinsicht steigern kann. In puncto Transferarbeit und Vertragswesen genieße Hardung „ein hohes Ansehen“.