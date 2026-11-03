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La Liga

70 Millionen: Zwei Neue für Atlético?

von Martin Schmitz - Quelle: Marca | El Nacional
1 min.
Stefan Dzodic im Trikot der serbischen Nationalelf @Maxppp

Atlético Madrid plant bereits jetzt für den kommenden Sommer vor. Wie die ‚Marca‘ berichtet, wollen die Rojiblancos Stefan Dzodic von UD Almería verpflichten und haben bereits erste Gespräche mit dem Umfeld des Spielers geführt. Der 21-Jährige soll in der kommenden Saison das zentrale Mittelfeld des Hauptstadtklubs besetzen und zum Verjüngungsprozess beitragen. Dzodic ist bis 2032 an Almería gebunden, der Kontrakt des serbischen Nationalspielers beinhaltet eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro.

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Diese möchte Atlético jedoch nicht ziehen. Die Gespräche sollen in den kommenden Monaten vorangetrieben und auch auf den Klub ausgeweitet werden. Aufgrund der guten Beziehungen zwischen den Vereinen erhoffen sich die Madrilenen eine Einigung auf einen Betrag unterhalb der Klausel. Bis zum Sommer soll ein anderer Spieler das Zentrum besetzen. Laut ‚El Nacional‘ hat Trainer Diego Simeone ein Auge auf Mikel Merino (30) geworfen, der beim FC Arsenal derzeit nur wenig Spielzeit erhält. Geplant ist demnach eine „Ausleihe bis zum Saisonende mit einer optionalen, nicht zwingenden Kaufoption in Höhe von rund 30 Millionen Euro“.

veröffentlicht am
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