Pressestimmen zum DFB-Sieg: „Deutschland spricht eine Warnung aus“

Die Hoffnung ist zurück

Schon von Minute eins machte Deutschland gegen die Slowakei klar, dass es am gestrigen Abend nur einen Sieger geben wird. Ein solch deutliches Resultat hatten im Vorfeld aber nur die wenigsten erwartet. Dementsprechend groß ist die Begeisterung über den 6:0-Sieg. Die ‚Bild‘ jubelt nahezu euphorisch: „WM! WM! WIR FAHREN ZUR WM!“ Emotionen, die nach dem zähen 2:0 gegen Luxemburg nur schwer vorstellbar waren. „Auf einmal sind alle Quali-Qualen vergessen“, heißt es in dem Boulevardblatt weiter.

Die ‚Mopo‘ zeigt sich ebenfalls angetan von einem erstarkten DFB-Team: „Deutschland zaubert sich mit Traumtoren zur WM.“ ‚Sport.de‘ attestiert der deutschen Auswahl wenig überraschend „die beste Leistung in der Qualifikation.“ Deutschland habe „sich in einen Rausch gespielt.“ Doch nicht nur national sorgte die Gala-Vorstellung für Aufsehen.

Alles wie immer?

Auch über die Landesgrenzen hinaus wurde der dominante Auftritt registriert. Bei der spanischen ‚Mundo Deportivo‘ hat die Vorstellung Eindruck hinterlassen: „Deutschland durfte bei der Weltmeisterschaft nicht fehlen und hat zudem eine Warnung ausgesprochen: Man muss es im Kampf um den Titel immer berücksichtigen.“ Die ‚as‘ zeigt sich dagegen wenig überrascht: „So ist das eben mit Deutschland. Wenn es drauf ankommt, versagt es selten.“

‚De Telegraaf‘ aus den Niederlanden sprach gar von einer „Demütigung“, während der ‚Blick‘ aus der Schweiz die Nervenstärke der Deutschen bewundert: „Deutschland lässt im Endspiel um den Gruppensieg gegen die Slowakei die Muskeln spielen. Nervenflattern im Showdown ums direkte WM-Ticket? Nicht bei den Deutschen.“ Beim slowakischen Blatt ‚Novy Cas‘ sitzt der Stachel dagegen tief: „Blamage, Debakel und verzweifeltes Warten auf das Ende: Die höchste Niederlage in der Geschichte der slowakischen Nationalmannschaft. Damit hat Deutschland die 0:2-Niederlage, die ihnen die Slowaken im ersten Qualifikationsspiel zugefügt hatten, perfekt wettgemacht.“