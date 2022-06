Juve vor Einigung mit Pogba

Die Anzeichen verdichten sich, dass Paul Pogba zu Juventus Turin zurückkehren wird. Nach Informationen von ‚Sky Sports‘ sind die Bianconeri zunehmend zuversichtlich, sich mit dem ablösefreien Pogba auf einen Transfer zu verständigen. Die Verhandlungen laufen reibungslos, heißt es.

Juve lockt mit einem Dreijahresvertrag und soll eine mündliche Zusicherung des Mittelfeldspielers haben, dass er nach Turin wechseln will. Interesse an Pogba bekunden auch Real Madrid und Paris St. Germain – ernsthafte Chancen beim 29-jährigen Franzosen hat das Duo aber offenbar nicht mehr. Am gestrigen Dienstag verkündete United Pogbas Abschied. Die Red Devils hatten 2016 105 Millionen Euro an Juve gezahlt.