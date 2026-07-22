Dorsch wechselt für Traum-Ablöse

Niklas Dorsch (28) tritt mit dem 1. FC Heidenheim nicht den Gang in Liga zwei an. Laut Fabrizio Romano sichert sich der FC Toronto die Dienste des zentralen Mittelfeldspielers. Beim kanadischen MLS-Vertreter winkt dem Ex-Münchner ein Fünfjahresvertrag.

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Im Gegenzug darf sich der Zweitligist über einen netten Geldregen freuen. Die Traum-Ablöse aus Heidenheimer Sicht beläuft sich Romano zufolge auf umgerechnet knapp 3,8 Millionen Euro. Zuletzt wurde auch über eine mögliche Ausstiegsklausel bei Dorsch spekuliert, diese ist aber womöglich abgelaufen.