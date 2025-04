Termin steht: Wirtz-Comeback rückt näher

Beim gestrigen DFB-Pokal-Aus gegen Arminia Bielefeld (1:2) wurde wieder einmal deutlich, wie sehr Florian Wirtz den Leverkusenern fehlt. Seit Anfang März laboriert der 21-Jährige an einer Innenbandverletzung und ist seitdem zum Zuschauen verdammt. Doch das Comeback des Mittelfeldspielers nimmt Formen an, sogar ein konkretes Datum soll bereits kursieren.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll Wirtz beim Heimspiel gegen Union Berlin am 12. April (15:30 Uhr) wieder zum Kader der Werkself gehören. Am heutigen Mittwoch arbeitete der gebürtige Pulheimer bereits wieder mit dem Ball auf dem Platz.

In Leverkusen erhofft man sich mit der Rückkehr des Zehners einen Trumpf im Meisterschaftsrennen auf der Zielgeraden der Saison. Schließlich ist dieser Titel nach der Pokal-Pleite in Bielefeld die einzig verbleibende Chance des Double-Gewinners in der laufenden Spielzeit. Zwar haben die Bayern einen Vorsprung von sechs Punkten, vielleicht sorgt eine zeitnahe Rückkehr von Wirtz aber nochmal für einen Push in Leverkusen.