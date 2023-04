Schwer bepackt: Messi in Barcelona angekommen

Lionel Messi lässt die Herzen der Fans des FC Barcelona höherschlagen. Wie Gerardo Romero via Twitch in der Sendung ‚Jijantes FC‘ erklärt, ist der argentinische Weltstar am gestrigen Samstag in der katalanischen Hauptstadt gelandet.

Auffällig sei dabei vor allem die Art der Ankunft gewesen. Messi sei „im Verborgenen“ mit seiner Familie angekommen, zudem habe der Clan nicht weniger als 15 Koffer im Gepäck gehabt.

Baldige Unterschrift möglich?

Deutet dies nun auf eine zeitnahe Unterschrift bei Barça hin? Man darf zumindest gespannt sein, schließlich kann Messi aufgrund seines auslaufenden Vertrags zu jeder Zeit und ohne explizite Zustimmung von Paris St. Germain bei einem anderen Klub unterschreiben.

Probleme bereitet allerdings die finanzielle Lage beim FC Barcelona. Eigentlich muss man zunächst einmal diverse Spieler von der Gehaltsliste streichen, um ausreichend Budget für Messi freizuschaufeln. Es wäre jedoch nicht der erste wirtschaftlich vollkommen unvernünftige Vorstoß von Barça.