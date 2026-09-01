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Köln verkündet Kristal-Leihe

von Dominik Schneider - Quelle: fc.de
1 min.
Patrik Kristal im Trikot des 1. FC Köln @Maxppp

Der 1. FC Köln trennt sich zunächst temporär von Patrik Kristal. Für den 18-jährigen Esten geht es per Leihe zum FC Thun. Beim Schweizer Meister und Teilnehmer der UEFA Conference League soll das Toptalent Spielpraxis sammeln, um die eigene Entwicklung voranzutreiben.

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FT berichtete bereits gestern exklusiv von dem bevorstehenden Wechsel des Mittelfeldspielers. Eine Kaufoption ist nach FT-Informationen ebenfalls Teil des Deals.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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