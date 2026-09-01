Der 1. FC Köln trennt sich zunächst temporär von Patrik Kristal. Für den 18-jährigen Esten geht es per Leihe zum FC Thun. Beim Schweizer Meister und Teilnehmer der UEFA Conference League soll das Toptalent Spielpraxis sammeln, um die eigene Entwicklung voranzutreiben.

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Der 1. FC Köln verleiht Mittelfeldspieler Patrik Kristal an den FC Thun. Beim Schweizer Erstligisten soll der 18-jährige estnische Nationalspieler in dieser Saison Spielpraxis sammeln.



Viel Erfolg in der Schweiz, Patrik 🫶

_#effzeh pic.twitter.com/5dK7ra7lao — 1. FC Köln (@fckoeln) September 1, 2026

FT berichtete bereits gestern exklusiv von dem bevorstehenden Wechsel des Mittelfeldspielers. Eine Kaufoption ist nach FT-Informationen ebenfalls Teil des Deals.