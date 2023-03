Tuchel-Wunsch: Bayern forciert Werben um Barry

Der FC Bayern kämpft im Namen von Thomas Tuchel um Assistenztrainer Anthony Barry, der aktuell noch beim FC Chelsea unter Vertrag steht. Eine Anfrage der Münchner sei inzwischen bei den Londonern eingegangen, berichtet die ‚Bild‘. Barry selbst haben seinen Wechselwunsch bei den Blues hinterlegt.

Am gestrigen Montag noch hatte Tuchels Ankündigung, Barry an Bord holen zu wollen, hohe Wellen geschlagen. Chelsea sei enttäuscht gewesen vom öffentlichen Vorpreschen des Ex-Trainers, der Barry als seinen „absoluten Wunsch“ bezeichnet hatte. Ob die Verpflichtung gelingt, dürfte am Ende vor allem an der Höhe der Ablöse liegen.

