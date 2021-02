Liverpool nutzt Leipziger Blackouts | Dreimal Note 5

In einer intensiv geführten Partie hatte Leipzig durch Olmo zwar die erste Großchance (5.), anschließend gewann Liverpool aber recht deutlich die Oberhand. RB agierte fahrig mit dem Ball, insbesondere Upamecano leistete sich im ersten Spielabschnitt mehrere Aussetzer. Bei Ballbesitz der Engländer fand das Nagelsmann-Team keinen Zugriff.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch in Durchgang zwei erwischte Leipzig den besseren Start, Nkunku scheiterte an Alisson (47.). Die Tore erzielte dann aber die Reds, Salah nutzte einen Aussetzer von Sabitzer ebenso gnadenlos aus (53.) wie Mané jenen von Mukiele (58.). In der Folge wechselte Nagelsmann offensiv, Joker Hwang vergab kurz vor Schluss noch eine weitere Großchance. Letztlich blieb es aber beim 0:2.

Durch die Niederlage stehen Leipzigs Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale denkbar schlecht. Liverpool beendete dagegen seine Serie von drei Niederlagen in Serie. Das Rückspiel steigt am 10. März, nach aktuellem Stand an der Anfield Road.

Torfolge

0:1 Salah (53.): Katastrophen-Rückpass von Sabitzer genau in den Lauf von Salah, der frei vor Gúlacsi cool verwandelt.

0:2 Mané (58.): Nächster Aussetzer, nächstes Tor. Mukiele grätscht an einem langen Ball vorbei, Mané entwischt und stellt auf 2:0.

Die Noten für RB Leipzig

Eingewechselt:

64‘ Poulsen (3) für Haidara

64‘ Orban (2,5) für Mukiele

72‘ Hee-Chan Wang für Kampl