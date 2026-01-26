Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Köln-Kandidat Neil beim Medizincheck

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky Sports
1 min.
Dan Neil rempelt seinen Gegenspieler um @Maxppp

Dan Neil wird erlöst. Einem Bericht von ‚Sky Sports‘ zufolge absolviert der Mittelfeldakteur derzeit den Medizincheck, um seinen Wechsel vom AFC Sunderland zu Ipswich Town zu finalisieren. Es handele sich um eine Leihe bis Saisonende, obwohl sein Vertrag in Sunderland eigentlich im Sommer ausläuft. In manchen Ligen ist es jedoch möglich, Spieler bis zu ihrem Vertragsende zu verleihen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Saison hatte Neil als Kapitän noch maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Black Cats, in der laufenden Spielzeit kommt er aber nur auf fünf Einsätze. Der 1. FC Köln hat den Engländer als möglichen Ersatz für Eric Martel (23) ausgemacht, auch Borussia Mönchengladbach habe bereits Kontakt zu Neil aufgenommen. Den Zuschlag erhält nun vorerst aber Ipswich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Championship
Sunderland
Ipswich
Köln
M'gladbach
Daniel Neil

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Championship Championship
Sunderland Logo AFC Sunderland
Ipswich Logo Ipswich Town
Köln Logo 1. FC Köln
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Daniel Neil Daniel Neil
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert