Köln-Kandidat Neil beim Medizincheck

Dan Neil wird erlöst. Einem Bericht von ‚Sky Sports‘ zufolge absolviert der Mittelfeldakteur derzeit den Medizincheck, um seinen Wechsel vom AFC Sunderland zu Ipswich Town zu finalisieren. Es handele sich um eine Leihe bis Saisonende, obwohl sein Vertrag in Sunderland eigentlich im Sommer ausläuft. In manchen Ligen ist es jedoch möglich, Spieler bis zu ihrem Vertragsende zu verleihen.

In der vergangenen Saison hatte Neil als Kapitän noch maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Black Cats, in der laufenden Spielzeit kommt er aber nur auf fünf Einsätze. Der 1. FC Köln hat den Engländer als möglichen Ersatz für Eric Martel (23) ausgemacht, auch Borussia Mönchengladbach habe bereits Kontakt zu Neil aufgenommen. Den Zuschlag erhält nun vorerst aber Ipswich.