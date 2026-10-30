RB Leipzig: Klopp-Liebling soll gehen

Die Wege von RB Leipzig und Johan Bakayoko trennen sich aller Voraussicht nach in absehbarer Zeit. Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge hat der 23-Jährige im Verein keine Zukunft mehr. Ausschlaggebend dafür seien rein sportliche Gründe, die Konkurrenz habe im Vergleich zu Bakayoko die Nase vorn.

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Bakayoko war im vergangenen Jahr für 18 Millionen Euro nach Leipzig gewechselt. Insgesamt kam der Flügelspieler nur 25 Mal zum Einsatz und erzielte drei Tore. Jürgen Klopp hatte Bakayoko in einem zweistündigen Gespräch von einem Leipzig-Wechsel überzeugt, nach rund 16 Monaten sollen sich die Wege aber schon wieder trennen.