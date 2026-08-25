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20 Millionen: Ex-Herthaner Lukébakio vor Wechsel?

von Martin Schmitz - Quelle: L'Équipe
Dodi Lukebakio im Trikot von Benfica Lissabon @Maxppp

Dodi Lukébakio steht vor einem Transfer in die Süper Lig. Laut der ‚L’Équipe‘ verhandelt Besiktas mit Benfica Lissabon über einen Wechsel des belgischen Nationalspielers. Die kolportierte Ablöse für den 28-jährigen Flügelspieler beträgt 20 Millionen Euro. Die Gespräche sind fortgeschritten, eine Einigung liegt aber noch nicht vor.

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Lukébakio war erst im vergangenen Sommer für ebenfalls 20 Millionen Euro vom FC Sevilla zu den Adlern gewechselt. In der Bundesliga stand der schnelle Linksfuß bei Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC und dem VfL Wolfsburg unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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