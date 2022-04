Haaland-Entscheidung: Kehl macht Druck

Sebastian Kehl will das Transferthema Erling Haaland (21) so schnell wie möglich von der Agenda streichen. „Wir haben eine Ausstiegsklausel, die ist bekannt, und da gibt es eine Frist“, sagte Borussia Dortmunds Lizenzspielerleiter am ‚Sky‘-Mikrofon, ohne auf das exakte Datum einzugehen. Klar sei: „Wir wollen so schnell wie möglich eine Entscheidung.“

Immer stärker bildet sich Manchester City als Haalands künftiger Arbeitgeber ab. Die Skyblues um Starcoach Pep Guardiola haben die norwegische Tormaschine längst als Wunschstürmer ausgemacht. Aktuell hakt der Deal jedoch noch an den üppigen Provisionen, die Berater Mino Raiola und Vater Alf-Inge Haaland am Wechsel verdienen wollen.