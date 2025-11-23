Wegen Nübel & Stiller: VfB-Boss lässt aufhorchen

Nach aktuellem Stand der Dinge kehrt Alexander Nübel (29) im kommenden Sommer nach seinem zweijährigen Gastspiel beim VfB Stuttgart zum FC Bayern zurück. Ob es allerdings dazu kommt, wird sich erst in einigen Monaten herausstellen.

Manuel Neuer (39) könnte in München nämlich ein weiteres Jahr dranhängen. Zudem schielt unter anderem auch Jonas Urbig (22) auf das Neuer-Erbe. Kann Nübel dann im Fall der Fälle nicht noch ein Jahr in Stuttgart dranhängen? Zu dieser Frage hat VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth am heutigen Sonntagabend bei ‚Sky90‘ Stellung bezogen.

„Alexander Nübel ist bei uns eine absolut unbestrittene Nummer eins. Er hat noch keine wasserdichten Pläne und Bayern hat auch noch keine klare Torwartkonstellation. Von daher kann man nichts ausschließen. Aber es ist viel zu früh, darüber zu spekulieren“, äußerte sich der 46-jährige Funktionär zum Stand der Dinge.

Fakt sei, dass der aktuell an den SC Paderborn verliehene Dennis Seimen (19) „irgendwann beim VfB Stuttgart in der Bundesliga im Tor stehen“ wird. Auszuschließen sei „zum jetzigen Zeitpunkt der Saison gar nichts“. Dennoch deutete zuletzt viel darauf hin, dass die Schwaben ab dem kommenden Jahr mit dem Eigengewächs planen.

Entwicklung bleibt abzuwarten

Ohnehin wäre eine Verpflichtung von Nübel finanziell kaum zu bewerkstelligen. Unter Umständen muss sich der DFB-Keeper (zwei Länderspiele) also nach einem neuen Arbeitgeber umschauen, bei dem er den Platz zwischen den Pfosten sicher hat.

Indes kam Wohlgemuth auch auf eine zweite spannende VfB-Personalie zu sprechen: Angelo Stiller (24). „Er hat einen Vertrag bei uns“, wollte sich der Sportboss nicht auf Spekulationen einlassen, gab jedoch zu: „Natürlich wird der ein oder andere Verein ein Auge auf ihn geworfen haben.“

Dem Vernehmen nach streckt Manchester United die Fühler nach Stiller aus. Ein konkretes Angebot für den Linksfuß, der mindestens 50 Millionen Euro einbringen soll, liegt dem DFB-Pokalsieger laut Wohlgemuth nicht vor. Das wird sich im Verlauf der Spielzeit aber sicherlich noch ändern, sollte Stiller weiter regelmäßig gut performen.