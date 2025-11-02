Werder-Kritik an Boniface: „Nicht wie gewünscht“

Horst Steffen war mit der Leistung von Victor Boniface beim gestrigen 1:1 gegen Mainz 05 nicht zufrieden. „Er hat versucht, die Bälle vorn zu behaupten. Heute habe ich mir gedacht: Komm, das kann er noch besser“, zitiert die ‚Bild‘ den Trainer des SV Werder.

Unter der Anzeige geht's weiter

Steffen erläutert: „Mir war es zu viel ‚überall‘. Es darf schon so sein, dass er sich mehr im Zentrum aufhält. Es war nicht so, wie ich es gewünscht habe. Er ist weiterhin auf dem Weg, doch der ist noch länger.“ Boniface ist bis zum Saisonende von Bayer Leverkusen ausgeliehen, in sieben Werder-Einsätzen ist der 24-jährige Mittelstürmer noch ohne Tor.