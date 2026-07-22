Überraschung: Klopp holt BVB-Legende ins Trainerteam

Die Hoffnungen des deutschen Fußballs ruhen auf Jürgen Klopp, der zeitnah die Nachfolge von Julian Nagelsmann als Bundestrainer antreten soll. Während die wichtigsten Details zwischen Klopp, DFB und Red Bull geklärt sind, stellt der 59-Jährige aktuell seine Co-Trainer zusammen – mit einer Überraschung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll neben den jahrelangen Wegbegleitern Peter Krawietz und Pepijn Lijnders auch Sven Bender zu den Assistenten im neuen Stab gehören. Dieser hatte seinen Vertrag als Cheftrainer bei Viertligist SpVgg Unterhaching erst Anfang des Monats aufgelöst.

Erfolgreiche gemeinsame Vergangenheit

Klopp und Bender kennen sich aus gemeinsamen Jahren bei Borussia Dortmund. Als BVB-Coach holte Klopp zusammen mit dem früheren Sechser die Deutsche Meisterschaft im Jahr 2011 und das Double im Folgejahr. Acht Jahre lief der Publikumsliebling für den Klub auf. Bevor er in Unterhaching diverse Trainertätigkeiten aufnahm, war Bender in Dortmund bereits Co-Trainer unter Edin Terzic und Nuri Sahin.

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch in dieser Woche soll die Klopp-Verpflichtung vom DFB offiziell verkündet werden. Im September geht es für die deutsche Nationalmannschaft – und offenbar auch Bender – in der Nations League um die ersten Punkte.