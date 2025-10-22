Bayer verärgert ganz Argentinien | Tebas sauer auf Real

Selber dumm

Claudio Echeverris Leihe von Manchester City zu Bayer Leverkusen erfüllt bislang kaum die Erwartungen. Wenngleich sein gestriger Auftritt gegen Paris St. Germain (2:7) ein kleiner Lichtblick war – weder unter Erik ten Hag noch unter Nachfolger Kasper Hjulmand kommt der Offensivspieler so richtig zum Zug. Mit großem Unverständnis wurde in Argentinien reagiert, nachdem der 19-Jährige von der Werkself nicht für die U20-WM abgestellt worden war, obwohl er seit Beginn des Turniers mit der gestrigen Ausnahme nur 11 Minuten für den Vizemeister auf dem Platz stand.

„Leverkusen… was zum Teufel ist los mit dir? Man sagt, die Deutschen seien sehr gut vorbereitet, intelligent. Weißt du was, Leverkusen? Was ihr während dieser Weltmeisterschaft mit Echeverri gemacht habt, war wirklich dumm. Wenn ihr ihn zur Weltmeisterschaft gelassen hättet, würde Barcelona ihn euch heute für 50 Millionen kaufen“, ärgert sich der Journalist Toti Pasman bei ‚DSPORTS‘. Dass Echeverri nur geliehen ist, hat Pasman offensichtlich nicht auf dem Schirm.

Ihr seid die Gauner

Ursprünglich sollte das La Liga-Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Villarreal am 20. Dezember in Miami ausgetragen werden. Doch nach den Protesten mehrerer Vereine, Spielergewerkschaften und Fans sagte die Liga das Spiel in den USA gestern Abend ab. La Liga-Präsident Javier Tebas verschafft seinem Ärger in den sozialen Medien Luft: „Das ist eine verpasste Chance für den spanischen Fußball.“

„Die Integrität des Wettbewerbs wird von denen bedroht, die diese Integrität seit Jahren in Frage stellen, indem sie Schiedsrichter und Verantwortliche unter Druck setzen, verzerrte Narrative konstruieren oder politischen und medialen Druck als sportliches Mittel einsetzen“, wettert Tebas. Nicht wenige dürften hierbei eine Spitze gegen Real Madrid-Präsident Florentino Pérez erkannt haben. Schließlich galten die Königlichen als einer der schärfsten Kritiker des Vorhabens.