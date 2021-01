VfB: Castro fällt aus

Der VfB Stuttgart muss vorerst auf Gonzalo Castro verzichten. Wie die Schwaben bekanntgeben, hat sich der Mittelfeldspieler bei der gestrigen Partie gegen Mainz 05 (2:0) einen Muskelfaserriss an der Rückseite des linken Oberschenkels zugezogen.

Castro werde voraussichtlich für zwei bis drei Wochen ausfallen. Der 33-jährige Mannschaftskapitän stand in dieser Saison in 19 von 21 Partien auf dem Platz. Das Spiel in Mainz war sein 400. Bundesliga-Auftritt.