Süper Lig

Tedesco ordnet Gerüchte um Nkunku & Skriniar ein

von Dominik Schneider - Quelle: Gazzetta dello Sport
1 min.
Domenico Tedesco gestikuliert an der Seitenlinie @Maxppp

Aktuell stehen die Chancen auf einen Wechsel von Christopher Nkunku (28) zu Fenerbahce nicht besonders gut. Im Interview mit der ‚Gazzetta dello Sport‘ äußerte sich Trainer Domenico Tedesco zu den Gerüchten über den Angreifer vom AC Mailand: „Das Transferfenster im Januar ist ungewöhnlich, man kann nicht einfach entscheiden, wen man verpflichten möchte. Es liegt nicht allein in der eigenen Hand. Zum jetzigen Zeitpunkt halte ich einen Wechsel von Christopher in die Türkei für unwahrscheinlich.“

Positivere Nachrichten für Fener-Fans gibt es allerdings bei der Personalie Milan Skriniar (30). Dass der Abwehrchef seine Zelte in Istanbul abbricht und die Gelben Kanarienvögel verlässt, will Tedesco verhindern. „Das kommt nicht in Frage. Ich werde ihn nicht gehen lassen. Milan ist auf und neben dem Platz unverzichtbar. Er ist ein anständiger Mensch, ein toller Kerl, er will immer spielen, und ich stimme ihm dabei zu“, so der 40-jährige Übungsleiter.

veröffentlicht am
