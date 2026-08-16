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Update Bundesliga

30 Millionen: Konstantelias auf dem Weg nach Dortmund

Nach dem gescheiterten Transfer von Said El Mala hat Borussia Dortmund die Alternative ausgemacht. Giannis Konstantelias ist schon auf dem Weg.

von Lukas Hörster - Quelle: gazzetta.gr
1 min.
Giannis Konstantelias beim Jubel @Maxppp

Borussia Dortmund wickelt heute offenbar den nächsten Transfer ab. Wie ‚gazzetta.gr‘ berichtet, ist Offensivmann Giannis Konstantelias (23) am Sonntagmorgen um 9 Uhr Ortszeit (8 Uhr deutscher Zeit) Richtung Dortmund abgehoben.

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Das Portal berichtet von harten Verhandlungen der Klubs, die einer finalen Einigung aber offenbar mindestens sehr nahe gekommen sind. Inklusive Boni sollen bis zu 30 Millionen Euro Ablöse an PAOK Saloniki fließen.

Konstantelias erhalte beim BVB einen Vierjahresvertrag, der ihm jährlich 3,2 Millionen Euro einbringen soll. In Dortmund trifft er auf Konstantinos Karetsas (18), der seinem griechischen Nationalmannschaftskollegen nur das Beste über Schwarz-Gelb berichtet haben soll.

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Update (11:59 Uhr): Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, ist der griechische Flügelspieler mittlerweile in Dortmund gelandet. Gleichwohl betont das BVB-nahe Medium, dass die Verhandlungen zwischen Schwarz-Gelb und PAOK Saloniki immer noch nicht vollständig abgeschlossen sind.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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