United heiß auf BVB-Fanliebling

Die Kreativlast bei Manchester United liegt in dieser Saison ganz klar auf den Schultern von Bruno Fernandes, der in der Premier League 20 Treffer vorbereitete. Um den 31-Jährigen künftig zu entlasten, sucht der englische Rekordmeister im Sommer nach Neuzugängen. Fündig geworden ist man dabei offenbar in Dortmund: Nach Informationen des ‚kicker‘ zeigt United gesteigertes Interesse an Julian Ryerson. Der Norweger könnte Noussair Mazraoui (28) ersetzen, sollte dieser den Verein verlassen.

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Ryerson überzeugt in der laufenden Spielzeit als Vorlagengeber. 15 Treffer legte der Rechtsverteidiger in der Bundesliga auf, drei weitere kamen im DFB Pokal und der Champions League hinzu. Trotz guter Leistungen gilt der 28-Jährige beim BVB jedoch nicht als unverkäuflich. Die Schwarz-Gelben benötigen Transfererlöse, um den Kader umzukrempeln. Ein hohes Angebot für den Rechtsfuß könnte somit zum finanziellen Segen werden: Dem Vernehmen nach könnte der BVB bei einer Summe von rund 30 Millionen Euro schwach werden.

Ryerson steht in Dortmund noch bis 2028 unter Vertrag. Im Januar 2023 war er für nur fünf Millionen Euro von Union Berlin zum Revierklub gewechselt und bestritt seither 143 Pflichtspiele. Seine Kreativfähigkeiten hat der Rechtsfuß vor allem in der laufenden Saison auf ein neues Level gehoben. In den Jahren zuvor steuerte der 41-fache Nationalspieler lediglich sechs Vorlagen für den BVB bei.