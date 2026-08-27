Wisdom Mike wird seine Karriere in der belgischen Jupiler Pro League fortsetzen. Der FC Brügge gibt die Verpflichtung des Angreifers vom FC Bayern bekannt. Der 17-Jährige unterschreibt bei Blauw-Zwart einen Vertrag bis 2029. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach fünf Millionen Euro, die Münchner sichern sich dazu eine Weiterverkaufsbeteiligung.

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ℹ️ Wisdom Mike wechselt vom FC Bayern zum FC Brügge



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Alles Gute für deine Zukunft, Weezy! pic.twitter.com/ZEySB650Ys — FC Bayern München (@FCBayern) August 27, 2026

Mike war 2022 aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach an den Bayern-Campus gewechselt und galt lange als großes Talent, dem der Durchbruch beim Rekordmeister perspektivisch zugetraut wird. Doch dem war jetzt nicht mehr so. Es bleibt bei fünf Einsätzen für die Profis des FCB.