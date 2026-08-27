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Offiziell Jupiler Pro League

Bayern verkauft Mike

von Martin Schmitz - Quelle: clubbrugge.be
1 min.
Wisdom Mike hat Spaß beim Bayern-Training @Maxppp

Wisdom Mike wird seine Karriere in der belgischen Jupiler Pro League fortsetzen. Der FC Brügge gibt die Verpflichtung des Angreifers vom FC Bayern bekannt. Der 17-Jährige unterschreibt bei Blauw-Zwart einen Vertrag bis 2029. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach fünf Millionen Euro, die Münchner sichern sich dazu eine Weiterverkaufsbeteiligung.

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Mike war 2022 aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach an den Bayern-Campus gewechselt und galt lange als großes Talent, dem der Durchbruch beim Rekordmeister perspektivisch zugetraut wird. Doch dem war jetzt nicht mehr so. Es bleibt bei fünf Einsätzen für die Profis des FCB.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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